Intervista di Sky Sport a Davide Calabria, terzino classe 1996 del Milan pronto ad una nuova stagione da titolare dopo le prove positive dello scorso campionato.

Davide Calabria sarà sicuramente uno dei protagonisti del Milan anche nella prossima stagione, sotto la guida del tecnico Marco Giampaolo che sembra confermargli fiducia e posto da titolare.

Il terzino rossonero ha rilasciato un’intervista a Sky Sport per parlare della stagione che verrà e di molto altro. Innanzitutto però Calabria ha rassicurato tutti sulle sue condizioni fisiche: “L’estate è iniziata male con l’infortunio muscolare che mi ha fatto saltare l’Europeo Under 21. Ma ora sto bene e sono pronto alla nuova stagione”.

Sulla sua permanenza al Milan: “Sono contento che il Milan mi abbia dichiarato incedibile, il mio agente mi ha parlato di alcune proposte, ma la società mi ha fatto sentire importante. Rinnovo? Non c’è fretta, ora penso a prepararmi al meglio”.

Milan, Calabria pronto per la nuova stagione

Il terzino cresciuto nel Milan pare aver subito legato con il nuovo allenatore Giampaolo: “Sento fiducia nell’ambiente, c’è voglia di ricominciare. Il mister è un maestro. E’ passato solo un mese, ma siamo molto attenti a quello che ci dice. E’ un maniaco dei dettagli, dobbiamo restare sempre concentrati. Gattuso? Lo ringrazio, mi ha dato fiducia e aiutato a crescere molto, mi ha dato tanto a livello mentale”.

Per un terzino come lui l’esempio resta Paolo Maldini: “E’ sempre stato il mio idolo e fa strano vederlo quotidianamente e parlarci dal vivo. L’ho sempre apprezzato in tv e adesso facciamo entrambi parte del Milan. Mi piacerebbe seguire le sue orme, in rossonero e in Nazionale”.

L’obiettivo del Milan è ovvio: “Siamo cambiati e siamo ancora più giovani. L’obiettivo è sul campionato, visto che non giochiamo le coppe europee. La Champions League va raggiunta, l’abbiamo sfiorata l’anno scorso. Noi siamo il Milan e ci teniamo a giocare questa competizone”.

Un parere di Calabria sui nuovi acquisti: “Sono stati fatti acquisti mirati, calciatori che servivano al nostro gioco. Sono curioso di vedere Bennacer: l’anno scorso mi ha colpito molto con l’Empoli e ha fatto una grande Coppa d’Africa. Non vedo l’ora di conoscerlo”.

Infine un saluto al suo amico Patrick Cutrone, da poco passato al Wolverhampton: “Certamente mi manca, mi è dispiaciuta la sua partenza, ma è una cosa che fa parte del calcio. L’ho sentito, si trova bene, è felice e spero possa fare bene”.

