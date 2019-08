Matteo Gabbia, giovane difensore del Milan, potrebbe restare in rossonero almeno fino alla prossima sessione di mercato di gennaio.

Dalle prove sorprendenti e convincenti durante l’International Champions Cup 2019 ad una sempre più probabile conferma in rosa. Matteo Gabbia si sta conquistando una buona dose di fiducia all’interno del nuovo Milan.

Il talentuoso difensore, protagonista dei Mondiali Under 20 con la maglia della nazionale azzurra, è tornato al Milan dopo la stagione in prestito alla Lucchese. Ha partecipato alla tournée americana più per necessità numeriche che per altro, invece è diventato protagonista con una buonissima prestazione contro il Bayern Monaco, avversario di spessore internazionale.

Ci si aspettava che il classe 1999 potesse essere girato ancora in prestito altrove per continuare la sua crescita, giocando da titolare in una squadra meno blasonata. Invece, dopo i rumors per il momento bloccati sul pressing di Chievo e Frosinone, Gabbia sembra destinato a restare al Milan almeno fino alla sessione di calciomercato invernale di gennaio prossimo.

Lo scrive oggi Tuttosport, secondo cui il Milan, dopo aver tesserato Leo Duarte, sembra intenzionato a completare il pacchetto dei centrali trattenendo almeno per il girone d’andata il giovane Gabbia.

I motivi sono due: in primis Giampaolo è rimasto particolarmente sorpreso dalle sue qualità e vuole lavorarci quotidianamente per migliorarlo, poi c’è la questione Mattia Caldara, che rientrerà dall’infortunio soltanto alla fine del 2019, quindi Gabbia prenderà il suo posto come quarto centrale in attesa del suo rientro. Ma è chiaro che da qui a gennaio possono cambiare tante cose.

Milan, Ambrosini: “Questo Milan mi piace. Cutrone? Sacrificio doloroso”