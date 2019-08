Il Milan continua a monitorare la situazione di Angel Correa, fantasista argentino che ha già ammesso di voler lasciare l’Atletico Madrid per provare una nuova avventura.

Il Milan non molla la pista che porta a José Angel Correa, fantasista argentino che da tempo è stato indicato come il rinforzo ideale per l’attacco della prossima stagione.

Ai rossoneri serve un calciatore che possa agire sia da trequartista sia da spalla del centravanti titolare Krzysztof Piatek. Il nome di Correa, come confermato anche poco fa da Sky Sport, resta in cima alla lista dei desideri della dirigenza di via Aldo Rossi, nonostante le difficoltà della trattativa siano evidenti.

Correa, messaggio dell’Atletico Madrid al Milan: la situazione

Milan-Correa, la trattativa continua: gli aggiornamenti

L’emittente satellitare, nella voce dell’esperto di calciomercato Alessandro Sugoni, ha confermato dunque che il Milan sta continuando a trattare per l’acquisto di Correa, il quale avrebbe già fatto sapere all’Atletico Madrid di voler cambiare aria per la mancanza di rassicurazioni sul posto da titolare.

Correa resta dunque il primo obiettivo per l’attacco, ma spunta un nuovo problema: l’argentino ha da poco detto no all’ipotesi Monaco, club che sarebbe arrivato addirittura ad offrire 55 milioni di euro per lui, trovando il benestare anche dell’Atletico. Il calciatore vuole soltanto il Milan, ma ora i rossoneri dovranno alzare la posta e pareggiare la recente offerta dei monegaschi se vogliono ottenere il sì del club spagnolo.

L’asticella dunque si alza mentre il Milan sperava di giocare al ribasso per il cartellino di Correa, almeno dopo aver avuto conferma della volontà del fantasista di sbarcare in Italia. Il tira e molla si fa sempre più arduo: la certezza è che il Milan non intende mollare il giocatore, anche se molto dipenderà dal mercato in uscita e dai ricavi che il club riuscirà ad ottenere dalle eventuali cessioni ‘eccellenti’.

