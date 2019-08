Scopriamo qualcosa in più sulla prossima avversaria in amichevole del Milan, la compagine del Feronikeli F.C., campione in carica del Kosovo.

Dopo la fine dell’ICC 2019 continua il programma di amichevoli estive per il Milan. La squadra di Marco Giampaolo è attesa sabato prossimo nell’inedita cornice del Kosovo per un nuovo test in vista dell’inizio della stagione ufficiale.

E’ stata infatti organizzata un’amichevole contro il Feronikeli F.C., squadra campione in carica del massimo campionato kosovaro. Il match si disputerà come detto sabato 10 agosto alle ore 20:45 e rappresenterà una prima volta assoluta per il Milan nel piccolo stato semi-indipendente che confina con Serbia, Albania e Macedonia del Nord.

Feronikeli-Milan: dove vedere l’amichevole in diretta tv e streaming

Ecco il Feronikeli FC, campione in carica del Kosovo

Il Feronikeli è squadra praticamente sconosciuta per moltissimi appassionati di calcio, partecipando ad un campionato, quello kosovaro, non proprio di primissimo piano. Ma bisogna ricordare che la squadra bianco-verde è campione in carica del proprio torneo, avendo vinto con merito il torneo 2018-2019.

Il Klubi Futbollistik Feronikeli è stato fondato nel 1974 e rappresenta la squadra di calcio principale della città di Glogovac (Drenas in lingua albanese), comune di quasi 60 mila abitanti situata al centro del paese. Nel proprio palmarès vanta tre titoli nazionali e tre coppe del Kosovo, tutte conseguite nel giro degli ultimi sei anni.

La squadra è attualmente allenata dal tecnico macedone Zekirija Ramadani e vanta nella propria rosa moltissimi calciatori della Nazionale maggiore kosovara. Sono presenti inoltre alcuni elementi stranieri, come i liberiani Balde e Andrews o il brasiliano Jean Carioca. Tra i titolarissimi figura anche Besmir Bojku, centrocampista macedone che ha già affrontato il Milan due estati fa con la maglia dello Shkendija, nei preliminari di Europa League.

Un avversario dunque non così irresistibile né di livello altissimo, ma per Giampaolo sarà certamente un test probante, anche perché si giocherà in uno stadio molto caldo (il Rexhep Rexhepi di Drenas) contro una squadra già avanti a livello di preparazione.

Formazione tipo del Feronikeli FC:

(4-2-3-1): Smakiqi; Islami, Prekazi, Lladrovici (C), Hoxha; Bojku, Dablqaj; Carioca, Fazilu, Zeka; Rexha.

