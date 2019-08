Il neo acquisto rossonero Leo Duarte ha deciso di prendere lo stesso numero di maglia avuto nel recente passato durante la sua esperienza con il Flamengo

Oggi il Milan ha presentato, tramite la prima intervista ufficiale da rossonera, l’ultimo arrivato Leo Duarte, difensore centrale classe ’96 che andrà ad arricchire il reparto difensivo a disposizione di Marco Giampaolo.

Duarte ha svelato anche quale sarà il numero di maglia che porterà sulle spalle nella sua prima stagione milanista: “Indosserò il numero 43, sono cresciuto con questo numero, lo avevo anche al Flamengo“.

In effetti, spulciando nella carriera ‘rubro-negra’ di Duarte, il difensore neo milanista ha indossato sempre il 43, fin dalla stagione 2015-2016 quando è stato promosso all’interno della rosa di prima squadra del Flamengo.

Nella storia del Milan il 43 non è mai stato di certo un numero molto in voga; il calciatore che forse ha avuto maggior fortuna in passato indossando il 43 è stato Alberto Paloschi, ex attaccante rossonero che esordì nel 2007-2008 segnando un gol decisivo nel debutto contro il Siena. E in quella giornata memorabile Paloschi aveva proprio il 43 sulle spalle.

Meno celebri o fortunati gli altri rossoneri che in passato hanno scelto il numero 43: l’ultimo in ordine cronologico è stato il giovane portiere Matteo Soncin due stagioni fa, prima di lui i vari Elia Legati, Willy Aubameyang (fratello del più noto Pierre-Emerick) e persino un giovanissimo Alessandro Matri nella stagione 2003-2004.

Duarte: “Il Milan, Maldini, San Siro: sogni che si realizzano”