Con l’arrivo di Theo Hernandez, sulla fascia sinistra del Milan c’è troppo traffico. In rosa ci sono ben quattro terzini: è evidente che qualcuno è di troppo. Rodriguez ha mercato, ma la società non è convinta di lasciarlo partire. Restano Diego Laxalt e Ivan Strinic.

Ci sono buone possibilità che il croato resti: perché conosce Marco Giampaolo (suo allenatore alla Sampdoria) e perché è l’unico in quel reparto con più esperienza. L’uruguagio invece è in uscita e su questo ci sono pochissimi dubbi. Finora c’è stato qualche interesse, ma niente ancora di concreto. La società, insieme al suo entourage, è al lavoro per trovare la soluzione giusta.

Milan, quale futuro per Laxalt?

Ad inizio mercato si è parlato di possibili soluzione italiane per Laxalt: Atalanta e Torino ci avevano fatto un pensierino, ma niente di più. Il giocatore piace ancora alle due italiane, in particolare ai granata, che però non hanno formulato offerte ufficiali. Più difficile invece la pista bergamasca. Come scrivono i colleghi di Calciomercato.com, c’è stato un tentativo in extremis del Newcastle e del West Ham.

I Megpies e gli Hammers si erano interessati al giocatore e avevano chiesto informazioni alla società. Trattative nate e finite nello stesso tempo: gli inglesi hanno subito considerato troppo alte le richieste del Milan e non c’era nemmeno intesa sulla formula del pagamento. Niente da fare quindi, anche perché il mercato in Inghilterra è finito circa due ore e quindi non c’è più possibilità di riapertura.

E adesso? Laxalt continua a piacere anche allo Zenit San Pietroburgo: vi abbiamo raccontato di questo interesse già nelle scorse settimane. Anche il suo agente aveva confermato. I contatti ci sono ancora, ma la trattativa sembra difficile da portare a termine. Di recente, invece, si registrano sondaggi da parte di club francesi. La situazione è questa. Sappiamo che il Milan chiede circa 16 milioni per la cessione, ma nessuno sembra d’accordo con questa valutazione.

