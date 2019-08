Il calciomercato inglese si è chiuso poco fa, alle ore 18. Non c’è più tempo per gli acquisti e dunque Kessie non potrà passare ai Wolves

Niente Wolverhampton per Franck Kessie. Un po’ per decisione dell’ivoriano stesso, un po’ per le tempistiche strette del club inglese, questa trattativa last-minute non è stata definita.

La società britannica, dopo aver strappato al Milan il giovane attaccante Patrick Cutrone, nelle ultime ore era andata anche all’assalto del centrocampista ivoriano. I rossoneri avevano detto sì ad un’offerta da 30 milioni, ma il giocatore non è mai stato convinto di questa destinazione, tanto da chiedere una cifra molto alta per il contratto.

Gazzetta – Wolves-Kessie, sì del Milan: richiesta di ingaggio alta

Premier League, mercato chiuso: niente Wolves per Kessie

Il Milan dunque non cederà Kessie in Premier League, proprio perché alle ore 18 di oggi è terminato ufficialmente il periodo per le società inglesi di fare mercato in entrata.

Troppo tardive le mosse dei Wolves, che hanno alzato la posta solo oggi ma hanno incontrato come ostacolo le rimostranze dello stesso centrocampista, il quale si è detto poco convinto della destinazione. Tant’è che gli agenti di Kessie hanno chiesto una cifra super per l’ingaggio, almeno 4 milioni netti a stagione, troppi evidentemente anche per un club ricco come quello delle West Midlands.

Salta l’affare Milan-Wolverhampton, ma non è l’unica trattativa ad essersi arenata in extremis: sono saltati anche i possibili trasferimenti di Dybala al Tottenham, Rugani all’Arsenal e Mandzukic al Manchester United. Invece il Milan vede sfumare definitivamente la possibilità di ingaggiare Dennis Praet dalla Sampdoria: proprio vicino al gong finale il Leicester City ha annunciato l’accordo da 20 milioni più bonus per l’acquisto del centrocampista, vecchio pupillo di Marco Giampaolo.

Kessie resta al Milan? Le possibili soluzioni

Ad oggi nessun’altra squadra ha mostrato concretamente interesse per Kessie. In questi mesi si è parlato soltanto di società inglesi e infatti il Wolverhampton è stata l’unica a muovere passi seri per l’acquisto. La trattativa è saltata e il mercato in Inghilterra è ormai chiuso.

La domanda quindi adesso è spontanea: l’ivoriano quindi resta al Milan oppure ci sono altre possibilità? Come già spiegato, i sondaggi per Kessie sono arrivati soltanto dalla Premier. Niente, invece, da Spagna, Francia e Germania. Ma il mercato è ancora lungo, anche negli altri paesi, quindi tutto può ancora succedere.

I tifosi, come sempre, sulla questione sono divisi a metà. C’è chi lo terrebbe perché unico in rosa con caratteristiche di quantità più che di qualità, mentre c’è chi non lo ritiene adatto allo stile di gioco di Giampaolo e quindi una buona occasione per far cassa. Ora dipenderà tutto dalle offerte che arriveranno.

