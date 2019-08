Luka Modric è stato per il Milan soltanto un sogno, mai nulla di più. In questi giorni se ne è parlato nuovamente, ma non c’è mai stata alcuna possibilità. Zvonimir Boban ha negato qualsiasi tipo di indiscrezione alla Gazzetta dello Sport di oggi.

Già ieri vi abbiamo raccontato che quelle sul croato sono soltanto suggestioni. Per il club rossonero è sempre stato un affare impossibile: 34 anni a breve e 12 milioni di ingaggio, due aspetti che Elliott Management considera fondamentali in questo progetto. Ammettiamo che qualche segnale c’è stato, social e non solo, ma le possibilità sono state nulle o quasi. Adesso arriva un’ulteriore conferma.

Modric non si muove dal Real Madrid

AS.com ieri aveva alimentato le speranze dei tifosi milanisti parlando di “problemi tecnici” nella mancata convocazione di Modric per Salisburgo–Real Madrid. In realtà il croato sta facendo i conti con alcuni problemi di natura fisica e Zidane non ha voluto rischiarlo. Ora gli agenti del centrocampista hanno fatto chiarezza sulla questione.

Modric resterà al Real, è questo il messaggio chiaro e preciso dell’entourage del giocatore, affidato ad AS. In queste ore, oltre alla suggestione Milan, in Francia alcune fonti avevano ipotizzato uno scambio col Paris Saint–Germain fra l’ex Tottenham e Neymar. Anche questa ipotesi è stata naturalmente smentita. Il croato non si muoverà dalla capitale spagnola.

Niente Modric, nonostante Boban

Modric è felice coi Blancos e non ha intenzione di muoversi. A quasi 34 anni, il croato non se la sente di cambiare aria, soprattutto dopo una stagione negativa come quella scorsa. Il giocatore, così come alcuni suoi compagni – con cui ha condiviso tre anni di trionfi in Champions League -, è spinto da una grande voglia di rivalsa. Il ritorno di Zidane a marzo, poi, gli ha dato nuove motivazioni.

Niente Milan quindi per Modric, nonostante Boban, i like su Instagram e la volontà dei rossoneri di prendere un giocatore di spessore. Maldini e Massara finora hanno acquistato cinque giocatori under 23: nelle scorse conferenza stampa avevano fatto intendere che c’era l’intenzione di acquistare anche qualcuno di esperienza. Ma quel giocatore non sarà il croato. Con buona pace dei tifosi.

