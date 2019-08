Il portiere del Milan secondo Tuttosport sarà ancora Gigio Donnarumma che è seguito dal Psg ma, convinto anche da Raiola, non vuole lasciare i rossoneri.

Il Milan, anche la prossima stagione, ripartirà da Donnarumma. Cambia la società, l’allenatore e molti giocatori ma il guardiano della porta sarà sempre il classe ’99. Come riporta Tuttosport, il prodotto del settore giovanile indosserà ancora la maglia rossonera.

La volontà del giocatore non è cambiata e anche il suo agente Mino Raiola ha fiducia nel nuovo progetto di Elliott.

Come ogni sessione, anche quest’estate, Donnarumma è stato al centro del mercato. Il Milan ha pensato di cederlo per ricavare una maxi plusvalenza, ma finora non sono arrivate offerte indecenti. Quella del Psg a inizio giugno (20 milioni cash più il cartellino di Areola) è stata subito rifiutata perché ritenuta troppo bassa. Il club rossonero valuta molto di più il suo portiere.

Milan-Donnarumma, rinnovo sullo sfondo

Il problema non si dovrà risolvere quest’estate perché Donnarumma, a meno di clamorosi colpi di scena, resterà al Milan. Il mercato di Premier League sta chiudendo e l’unica squadra che potrebbe riprovarci è il Psg, ma con pochi margini di riuscita. Lo stesso Mino Raiola, rispetto agli attriti con la vecchia società, è più ottimista del progetto Elliott e non ha forzato la cessione del suo assistito.

Di sicuro, durante la prossima stagione, bisognerà affrontare il delicato tema del rinnovo di contratto ma le sensazioni sono positive. L’attuale accordo infatti scade nel 2021 e l’obiettivo è evitare la stessa situazione dell’estate 2017, con Gigio che arrivò a un solo anno dalla scadenza e rischiò di andare in scadenza. La firma può essere facilitata dalla qualificazione alla Champions League, il primo snodo del futuro di Donnarumma.

