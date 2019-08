Conti rimane al Milan, niente prestito al Parma o altrove. Però l’ex Atalanta deve superare la concorrenza del titolare Calabria per giocare con continuità.

Questa dovrebbe essere la stagione del rilancio per Andrea Conti, che nelle due passate ha avuto a che fare con problemi fisici. Adesso sembra finalmente pronto a dimostrare tutto il suo valore con la maglia del Milan.

Il terzino nato a Lecco sta svolgendo la preparazione estiva senza intoppi, lavorando al meglio per avere una buona condizione fisica e convincere Marco Giampaolo a dargli fiducia. Nelle prime amichevoli si è visto chiaramente che la gerarchia sulla fascia destra difensiva prevede Davide Calabria titolare e Conti come riserva. Anche per questo avevano iniziato a trapelare ipotesi di prestito dell’ex Atalanta.

Milan, concorrenza leale tra gli amici Calabria e Conti a destra

Ma Andrea non lascerà il Milan. Oggi il quotidiano Tuttosport conferma che la sua volontà è quella di impegnarsi per provare a prendersi la maglia da titolare. Una concorrenza sana con Calabria, che è un suo amico. Entrambi lavorano con lo stesso obiettivo e toccherà a Giampaolo scegliere a chi affidare la titolarità. Adesso la gerarchia appare evidente, ma Conti cercherà di ribaltarla nel corso delle settimane.

Nonostante le voci su un possibile prestito al Parma, l’ex Atalanta ha il desiderio di far vedere che può prendersi spazio nel Milan. Rispetto a Calabria ha qualche pecca in fase difensiva, mentre in quella offensiva sa essere un po’ più pericoloso del compagno. Archiviati i gravi infortuni al ginocchio sinistro, il giocatore ha grande voglia di dare tutto in questa stagione. Sogna una svolta decisa della sua carriera, che a Bergamo aveva iniziato a decollare ed è stata poi frenata dai problemi fisici.

Conti non ha mai pensato di lasciare il Milan. Avrebbe potuto farlo, non avrebbe faticato a trovare una squadra, ma ha deciso di restare e di giocarsi il posto con l’amico Calabria. Vedremo se riuscirà a convincere il mister a lanciarlo come titolare oppure se dovrà accontentarsi di essere un’alternativa all’amico. La cosa certa è che l’impegno e la professionalità non mancheranno mai ad Andrea nel corso della stagione.

Rafael Leao impressiona Giampaolo: vuole essere titolare in Udinese-Milan