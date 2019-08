News Milan: giungono buone notizie da Milanello sull’inserimento di Rafael Leao in squadra. Sembra che Giampaolo sia contento dell’attaccante.

Rafael Leao ha iniziato con il piede giusto la sua avventura al Milan. Arrivato non senza un po’ di scetticismo da parte di tifosi e media, sembra che l’attaccante portoghese si stia ben ambientando a Milanello.

Oggi La Gazzetta dello Sport spiega che il 20enne proveniente dal Lille si è subito inserito bene nel gruppo guidato da Marco Giampaolo. Ha impressionato per velocità e forza fisica nei test atletici, lo staff è rimasto sorpreso dato che il giocatore è alto quasi 1,90 m. Ha molta resistenza e non ha avuto problemi già da subito nell’affrontare gli allenamenti ad alta intensità proposti dal mister.

Giampaolo lancerà Rafael Leao titolare in Udinese-Milan?

Rafael Leao man mano si sta ben inserendo anche a livello tattico negli schemi di Giampaolo. In Francia era abituato a giocare da attaccante centrale in un 4-3-3, ora al Milan deve adattarsi al 4-3-1-2 con un partner (Krzysztof Piatek) al suo fianco. Il giovane talento portoghese sta mettendo in mostra lo spirito giusto, un atteggiamento volenteroso di imparare e impegnarsi al massimo.

Sabato ci sarà per lui il debutto in maglia rossonera contro il Feronikeli in Kosovo. Poi ci sarà l’altra amichevole contro il Cesena il 17 agosto, l’ultima prima dell’esordio in campionato il 25 agosto contro l’Udinese in trasferta. Leao punta ad essere titolare a Udine. Finora la spalla di Piatek nelle partite estive è stato Samuel Castillejo, un esterno offensivo adattato a seconda punta. Ma alla Dacia Arena dovrebbe toccare a Rafael.

Il talento cresciuto nello Sporting Lisbona ha scelto la maglia numero 17 e ha tanta voglia di dimostrare di meritarsi il Milan. I suoi primi approcci a Milanello sono stati quelli giusti, ora tocca a lui proseguire su questa strada convincendo Giampaolo e tutto l’ambiente.

