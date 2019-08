Boban ha smentito i rumors che davano il Milan sulle tracce di Modric, il quale ha comunque confessato il gradimento per il club rossonero in caso di addio al Real Madrid.

In queste settimane non sono mancate le voci che indicavano in Luka Modric il possibile grande colpo estivo del Milan. L’amicizia che lega il giocatore a Zvonimir Boban è stato spesso considerato come un fattore chiave per questa trattativa.

Tuttavia, tra ingaggio (il croato percepisce circa 12 milioni di euro netti annui) e cartellino l’operazione è di quelle improponibili per il nuovo corso rossonero. Difficile immaginare che il club effettui un investimento oneroso su un calciatore che a settembre compirà 34 anni. Il campione del Real Madrid farebbe la differenza nella squadra rossonera e in Serie A, però i costi sono incompatibili con l’equilibrio di bilancio che la società deve mantenere.

Ci aveva pensato Paolo Maldini qualche settimana fa a negare l’ipotesi di vedere Modric al Milan. Oggi ci ha pensato Boban ad escludere tale possibilità. La Gazzetta dello Sport, comunque, riporta una confessione fatta dal giocatore a persone a lui vicine: «Se lasciassi Madrid, andrei solo al Milan». Non è un mistero che il Pallone d’Oro 2018 apprezzi i colori rossoneri fin da quando era bambino. Ma al momento non ci sono gli elementi per pensare che possa approdare a Milanello.

