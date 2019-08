Il Milan ha pensato a Lovren per diverso tempo, poi ha virato su Duarte. Il croato può comunque arrivare in Italia: vicino l’accordo con la Roma.

Il Milan ha sistemato la difesa con l’arrivo di Léo Duarte dal Flamengo. Costo: 11 milioni. Una soluzione low cost ma al tempo stesso interessante: per qualità e prospettiva. Ora si giocherà il posto da titolare con Musacchio.

Ci sono buone probabilità che Marco Giampaolo blocchi l’uscita di Matteo Gabbia per occupare il quarto slot, in attesa che rientri Mattia Caldara: il recupero dall’infortunio al ginocchio è previsto per la fine di questo 2019. Con lui pronto ad entrare nelle gerarchie della difesa, allora si può liberare Gabbia per un prestito magari in Serie B.

Prima di Duarte, il Milan ha sondato il terreno per diversi profili. Dejan Lovren è stato fra quelli più caldi: la società rossonera ne ha parlato col suo agente e con il Liverpool, ma la trattativa si è bloccata fin da subito. Troppo alte le richieste, sia per l’acquisto che per l’ingaggio; coi Reds il croato guadagna circa 5 milioni a stagione. Troppi per le casse rossonere in relazione all’età.

Paolo Maldini ha quindi mollato la presa su Lovren già da diverso tempo. Ma l’arrivo del croato in Italia è ancora possibile. Adesso è la Roma che cerca lo scatto definitivo per chiudere l’operazione. I giallorossi vogliono impostare l’affare sulla formula del prestito con diritto di riscatto. L’offerta di stipendio è da 3 milioni più bonus.

