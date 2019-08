Il Parma ha formulato un’offerta per Diego Laxalt e il Milan sarebbe d’accordo con formula e cifre. C’è però il nodo ingaggio. Tutti i dettagli della trattativa.

Nel pomeriggio c’è stato un incontro fra il Milan e il Parma. Argomento del summit: Diego Laxalt e Ivan Strinic, entrambi nel mirino della società ducale, che è alla ricerca di un esterno sinistro.

Nicolò Schira, tramite il suo profilo Twitter, ha dato gli ultimi aggiornamenti su questa trattativa. L’obiettivo principale del Parma è l’uruguagio, preso dal Milan lo scorso anno dal Genoa per circa 16 milioni. Secondo il giornalista della Gazzetta dello Sport, esperto di mercato, c’è apertura da parte del club rossonero alla formula proposta dai ducali.

Daniele Faggiano, direttore sportivo degli emiliani, avrebbe proposto a Paolo Maldini un prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni per il cartellino di Laxalt. In via Aldo Rossi sarebbero d’accordo con questa modalità, ma c’è il nodo ingaggio. L’uruguagio infatti guadagna 1,8 milioni, cifra che supera i parametri del Parma. Bisognerà quindi trovare una soluzione.

Sono attesi aggiornamenti in serata. La trattativa c’è ed è concreta, l’incontro di questo pomeriggio ne è un chiaro esempio. Ora le due società devono lavorare per cercare di convincere il giocatore ad accettare e ad abbassare le pretese sull’ingaggio. Ricordiamo che per Laxalt sono arrivati tanti sondaggi (Newcastle, West Ham, Zenit San Pietroburgo e club francesi) ma niente di reale. Il Parma è l’opzione più forte.

