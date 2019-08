Donnarumma del Milan non è l’unico portiere al quale il PSG pensa. Infatti, dalla Francia rivelano l’interesse anche per Lopes del Lione.

Negli ultimi giorni si è riemersa la possibilità di un nuovo tentativo del Paris Saint-Germain per Gianluigi Donnarumma. Leonardo ci aveva già provato a giugno e non viene escluso un nuovo assalto nei prossimi giorni di agosto.

Il Milan per meno di 60 milioni di euro non sembra intenzionato a discutere e ciò non rende facile l’operazione. Infatti, anche il PSG deve stare attento al Fair Play Finanziario dopo gli sgarri del passato e per fare un grande investimento su Gigio avrebbe bisogno di fare una cessione importante.

Milan, Donnarumma resta? Il PSG pensa a Lopes

Nella lista dei giocatori trasferibili c’è Neymar, pagato 220 milioni nel 2017 e desideroso di lasciare Parigi. Se Barcellona o Real Madrid faranno l’offerta giusta, il campione brasiliano se ne andrà. A quel punto il PSG avrà il denaro sufficiente per effettuare altri investimenti in entrata. Finora il saldo spese-ricavi è sostanzialmente in pareggio. L’addio di Neymar può consentire nuovi colpi in entrata.

Donnarumma piace molto a Leonardo, ma in Francia rivelano che non è l’unica opzione considerata per la porta. Dopo la cessione di Kevin Trapp all’Eintracht Francoforte, il PSG cerca un nuovo estremo difensore e starebbe pensando anche ad Anthony Lopes del Lione. Lo riporta France Football, spiegando che il classe 1990 ha un contratto in scadenza a giugno 2020 e dunque può essere un ottimo affare. La trattativa per il rinnovo sembrava abbastanza spedita, poi si è bloccata.

Lopes ha costi decisamente inferiori rispetto a Donnarumma sia a livello di cartellino che di ingaggio. Prendendo lui invece di Gigio, il PSG avrebbe maggiore margine di investimento in altri reparti. Con l’eventuale cessione di Neymar, è normale pensare a un grande colpo nel reparto d’attacco. Nei giorni scorsi è circolato il nome di Paulo Dybala, che la Juventus aveva già cercato di vendere prima al Manchester United e poi al Tottenham.

