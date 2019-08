Non ci sono Reina, Duarte e Kessie nella lista dei convocati di Giampaolo per l’amichevole Feronikeli-Milan di domani in Kosovo. Ecco le ultime notizie da Milanello.

Marco Giampaolo al termine dell’allenamento di oggi a Milanello ha diramato la lista dei giocatori convocati per l’amichevole Feronikeli-Milan. Il match si giocherà domani alle 20.45 al “Fadil Vokkri Stadium” di Pristina (Kosovo).

Da segnalare le assenze di Pepe Reina e Leo Duarte, che in teoria avrebbero dovuto esserci. A breve saranno chiariti i motivi della loro “esclusione”. Out pure Franck Kessie, tornato ad allenarsi da pochi giorni e al centro di alcune voci di calciomercato. Manca anche Ismael Bennacer, che deve ancora iniziare a lavorare in gruppo e dunque la scelta era scontata. Ci sono invece Diego Laxalt, Lucas Paquetà e Rafael Leao.

Di seguito l’elenco completo dei convocati per Feronikeli-Milan.

PORTIERI

Donnarumma G., Donnarumma A., Soncin.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Laxalt, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli, Strinić.

CENTROCAMPISTI

Biglia, Bonaventura, Borini, Brescianini, Çalhanoğlu, Krunić, Paquetá, Maldini

ATTACCANTI

André Silva, Castillejo, Leão, Piątek, Suso.

