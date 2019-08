Feronikeli-Milan, tutto pronto per la penultima amichevole estiva del Diavolo. Ecco le scelte di formazione di Marco Giampaolo

Feronikeli-Milan, nuovo test domani per la squadra di Marco Giampaolo. Fischio d’inizio alle 20.45 al Fadil Vokkri Stadium di Pristina, dove il Diavolo, a due settimane dal debutto in Serie A, cercherà il primo successo estivo contro la formazione leader del campionato kosovaro.

Come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, domani il tecnico schiererà una formazione più collaudata rispetto alle ultime partite, ma al contempo avrà a disposizione anche delle alternative importanti da sfruttare a gara in corso.

Feronikeli-Milan, chance per Paquetá e Leão

Se da una parte infatti Suso verrà schierato nuovamente come trequartista, dall’altra, nel secondo tempo, potrebbe essersi spazio per Lucas Paquetá, pronto al debutto in rossonero nella nuova gestione dopo una decina di giorni di preparazione post-vacanze.

In attacco, invece, si potrebbe vedere Rafael Leão seduto in panchina a Cardiff contro il Manchester United. Anche per il talento lusitano potrebbe esserci una chance nella ripresa, con con Samuel Castillejo pronto a partire ancora dal 1′ accanto a Krzysztof Piatek.

Per quanto riguarda il centrocampo, recuperato Lucas Biglia che tornerà in cabina di regia, sulla destra ci sarà ancora Fabio Borini con Rude Krunic e Frank kessie pronti a subentrare.

