Milan, Frank Kessie resta in rossonero e blocca il mercato di Elliott. Con la cessione di Suso che non si sblocca, l’ivoriano era il piano B milanista per ottenere un tesoretto da reinvestire

Frank Kessie verso la permanenza in rossonero, niente addio. Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, sfumato ieri il Wolverhampton con la chiusura del mercato inglese, il giocatore adesso è destinato a restare alla corte di Marco Giampaolo in vista della prossima stagione.

Eppure l’accordo tra Wolves e Milan, dopo aver chiuso l’affare per Patrick Cutrone, c’era anche per il 21enne ivoriano. Ciò che ha fatto saltare la trattativa è stata piuttosto la richiesta del giocatore, il quale guadagna poco più di due milioni di euro e ha puntato a un ingaggio raddoppiato per accettare la Premier League.

Kessie voleva il rossonero

Ma in realtà – riferisce Ts – è sembrato più un modo per scongiurare la cessione che una reale esigenza del giocatore. La vera priorità di Kessie, infatti, era una permanenza al Diavolo. Anche perché a differenza di Cutrone, non ha mai avuto il sentore di essere fuori dal progetto.

Così alla fine ha deciso di restare, convinto di potersi giocarsi tranquillamente le sue carte per un posto da titolare. Il problema è che non ha propriamente le caratteristiche richieste da mister Giampaolo, e presto se ne renderà conto.

Il Milan non sa vendere: ora si blocca il mercato

Una situazione che itnanto conferma indirettamente le enormi difficoltà che ha il Milan nel vendere i suoi giocatori. Escluso Cutrone, in pratica sono rimasti tutti in organico. Zvonimir Boban e Paolo Maldini avrebbero voluto liberarsi di Lucas Biglia e del suo ingaggio (3 milioni e mezzo), ma non hanno trovato nessuno disposto a prendere l’argentino. Stesso discorso per André Silva, ritrovatosi ancora in rosa dopo aver sfiorato l’addio.

E lo stesso, al momento, può dirsi anche per Suso: la società non ha abbandonato l’idea di cederlo, ma al momento si sono sfilati un po’ tutti per il fantasista spagnolo, anche lo stesso Lione entrato proprio recentemente in scena.

A chiudere il cerchio c’è appunto Kessie, il quale ora obbliga il Milan a fermarsi e a riflettere su come uscire dall’impasse. Più passano i giorni, più le altre società conosceranno l’esigenza del Milan di cedere, e più difficile sarà ottenere le cifre richieste da ogni singola operazione.

E senza vendere, questo Milan non può comprare. All’attivo si registrano infatti le sole cessioni di Tiago Djalò e Cutrone per 5 e 18 milioni più bonus, troppo poco rispetto ai 40-50 milioni necessari per arrivare ad Angel Correa. Anche se – rivela il quotidiano – Giampaolo non si strapperebbe di certo i capelli se alla fine dovesse sfumare l’argentino con la permanenza di Suso.