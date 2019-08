Non sembra affatto in procinto di partire da Madrid il fantasista Angel Correa. L’obiettivo concreto del Milan giocherà l’amichevole con la Juventus.

Ci sarà anche Angel Correa nella sfida amichevole di lusso a Solna tra l’Atletico Madrid e la Juventus, valida come ultimo atto del torneo estivo International Champions Cup.

Il calciatore classe ’95, obiettivo dichiarato del Milan per l’attacco della prossima stagione, è stato inserito ufficialmente nella lista dei convocati ‘colchoneros’. Il tecnico Diego Pablo Simeone ha deciso di portare Correa per questo prestigioso match contro i campioni d’Italia nonostante i vari rumors di mercato che lo vedono coinvolto da giorni.

📋| CONVOCATORIA (2/2)

🏧 ¡Aquí tenemos la lista para el partido ante @JuventusFC!👇 H. Herrera, Vitolo, Riquelme, João Félix, Morata, Correa, Šaponjić y Diego Costa.#AúpaAtleti #ICC2019 #AtletiSummerTour — Atlético de Madrid (@Atleti) August 9, 2019

Molti tifosi del Milan avrebbero preferito che Correa non fosse convocato per la partita contro la Juventus. Una sua assenza dalla lista avrebbe rappresentato un forte passo avanti nelle trattative con l’Atletico per il trasferimento del numero 10 alla corte di Marco Giampaolo.

La trattativa invece, come sostengono i vari esperti di calciomercato, è ancora lontana dalla chiusura: il Milan deve prima compiere diverse cessioni, utili per alleggerire il monte-ingaggi e ottenere un tesoretto da reinvestire. Altrimenti sarà dura accontentare la richiesta da circa 50 milioni di euro dell’Atletico per il cartellino di Correa.

