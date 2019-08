Francisco Rodriguez, fratello del milanista Ricardo, ha parlato a Telelombardia del futuro del terzino sinistro rossonero, felice di rimanere al Milan.

Non è un calciomercato facile per il Milan, ma finora gli acquisti sono tutti molto interessanti. La società però sta trovando molte difficoltà nelle cessioni: in rosa ci sono ancora tanti esuberi.

Con l’arrivo di Theo Hernandez, i terzini sinistri sono quattro. Almeno uno deve andar via. Oggi c’è stato un incontro con il Parma, che ha mostrato interesse per Diego Laxalt e Ivan Strinic. Sono loro due infatti i candidati principali a lasciare il Milan: difficile invece veder andar via Ricardo Rodriguez, uomo di sicura affidabilità e fra i pochi con esperienza internazionale.

Rodriguez verso la permanenza al Milan

Ad inizio estate, in Spagna hanno parlato addirittura di un interesse del Barcellona per lui. Ma quella indiscrezione non ha trovato conferme. Nel frattempo la società catalana ha sistemato la corsia di sinistra con l’arrivo di Junior Firpo, acquistato dal Real Betis. Per Rodriguez c’è stato qualche interesse dalla solita Bundesliga, in particolare dallo Schalke 04.

Si è parlato anche di Fiorentina, ma anche in questo caso nulla di concreto. Nelle ultime settimane sono completamente scemate le voci di mercato sul suo conto. L’infortunio di Theo, poi, potrebbe portare il Milan a toglierlo del tutto dal mercato. In fondo lo svizzero è un giocatore che conosce l’ambiente ed è fra quelli della rosa con maggior esperienza. Molto probabile quindi la sua presenza in rossonero.

Un ulteriore segnale è arrivato da suo fratello, Francisco Rodriguez, attaccante del Lugano. Intervenuto ai microfoni di Telelombardia, il ragazzo ha confermato che Ricardo è felice a Milano e ha tutta l’intenzione di restare: “Lavora sempre, lavora duramente. Lui è felice al Milan, ha sempre giocato tanto. Mi dice sempre di dare tutto sul campo, questa è la nostra filosofia“.

