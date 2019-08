Il Milan è fermo nel mercato in uscita, soprattutto dopo aver visto sfumare un paio di trattativa che avrebbero portato introiti da reinvestire su altri obiettivi.

Se in entrata finora il Milan può dichiararsi soddisfatto, soprattutto dopo gli acquisti recenti di Leao e Duarte che hanno completato due reparti, il calciomercato in uscita dei rossoneri è invece ancora fermo.

Se si esclude la partenza di Patrick Cutrone, necessaria per reinvestire il ricavato proprio sull’obiettivo Rafael Leaeo, il club rossonero non sta riuscendo nel suo intento primario: sfoltire la rosa dagli esuberi e sacrificare quei 2-3 elementi che possano portare nuovi introiti da poter poi investire su nuovi obiettivi.

Secondo gli aggiornamenti della Gazzetta dello Sport il Milan non sta riuscendo a liberarsi di quei calciatori che, nelle previsioni iniziali, sarebbero dovuti essere soltanto degli esuberi, o quanto meno dei calciatori da vendere al miglior offerente per esigenze societarie.

Ad esempio Franck Kessie, considerato non più centrale nel nuovo Milan di Marco Giampaolo, sembrava destinato al Wolverhampton: operazione che i rossoneri avrebbero avallato per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, ma è stato lo stesso ivoriano a bypassare l’offerta, preferendo restare (per ora) a Milanello.

Dando per scontate ormai le permanenze in rosa di Gigio Donnarumma e Jesus Suso, entrambi blindati da Giampaolo in persona, il Milan dovrà cercare di piazzare almeno uno tra André Silva e Samu Castillejo. Sfumata la cessione, praticamente fatta, del primo al Monaco, mentre lo spagnolo aspetta proposte interessanti per tornare in patria, per ora non pervenute.

Qualcosa sembra muoversi invece tra gli esuberi della difesa: Diego Laxalt e Ivan Strinic sono stati sondati dal Parma e non è escluso che almeno uno dei due venga ceduto entro la prossima settimana. Ma non basta: per far quadrare i conti e alleggerire il monte-ingaggi il Milan dovrà sfoltire la rosa di almeno altri 2-3 calciatori attualmente sotto contratto.

