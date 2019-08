Calciomercato Milan: il Parma sta incontrando la dirigenza rossonera in questi minuti per parlare di due calciatori in uscita ormai dalla rosa di Giampaolo.

Tra i calciatori della rosa del Milan attuale spuntano due terzini che sembrano avere poco spazio e considerazione rispetto ai piani tecnico-tattici del nuovo allenatore Marco Giampaolo.

Si tratta di Diego Laxalt e Ivan Strinic, due elementi che per motivi differenti non si sono riusciti finora ad imporre all’interno del Milan. L’uruguayano non ha mai trovato né continuità di prestazioni né il ruolo giusto all’interno della formazione rossonera, mentre il croato ha sofferto di alcuni seri problemi cardiaci, dovendo restare fermo per diversi mesi.

Sportmediaset – Milan, Suso sempre più al centro del progetto Giampaolo

Parma, piacciono due difensori del Milan

Sia Laxalt che Strinic sono ormai a disposizione di Giampaolo, ma i due terzini mancini rischiano di restare fuori dalle turnazioni difensive. In quel reparto il Milan è difatti già ben coperto dalla conferma di Ricardo Rodriguez e dall’arrivo di Theo Hernandez dal Real Madrid.

Chi invece è alla caccia di un laterale sinistro di difesa è il Parma; il club ducale, dopo gli addii estivi di Gobbi e Dimarco, è alla ricerca di un nuovo terzino titolare. Come riportato da Sky Sport proprio gli emissari del Parma sono stati accolti poco fa a Casa Milan per un colloquio con la dirigenza rossonera.

Tema dell’incontro proprio la disponibilità a trattare Laxalt e Strinic, i due terzini ormai fuori dagli schemi del nuovo Milan. Il sudamericano piace maggiormente alla squadra di D’Aversa, ma servirà raggiungere un accordo non semplice, anche sulla base del prestito, per evitare minusvalenze. Più facile arrivare a Strinic, ingaggiato un anno fa dal Milan a costo zero e dunque cedibile anche a cifre low-cost durante la sessione di mercato in corso.

Under 19, Daniel Maldini convocato per Italia-Slovenia