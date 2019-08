Il Milan sembra intenzionato ormai a puntare fortemente su Jesus Suso, fantasista spagnolo che Marco Giampaolo stima particolarmente anche come trequartista.

Se per Gianluigi Donnarumma continuano ad esserci quotidianamente rumors di calciomercato, per il rinnovato interesse del PSG, sembra molto più stabile ad oggi la situazione di Jesus Suso.

Il fantasista spagnolo del Milan, come è ormai noto, ha conquistato un posto da titolare nello scacchiere tattico di Marco Giampaolo. Il nuovo allenatore rossonero lo stima particolarmente, giudicandolo come uno di quegli elementi in grado di dare qualità e improvvisazione al gioco della propria squadra. Chiaro il segnale di Giampaolo alla società dopo la prova di Cardiff: giocatori come Suso vanno trattenuti, perché utili alla manovra ed al gioco che ha in mente l’ex allenatore della Sampdoria.

Secondo ciò che riporta oggi Sportmediaset dunque la posizione di Suso all’interno del Milan odierno appare sempre più certa: lo spagnolo è la prima scelta nella posizione di trequartista dietro alle due punte e sembra che si stia impegnando particolarmente per adattarsi a questo nuovo ruolo, più centrale e meno laterale.

La stessa redazione rivela che il Milan fino al termine della sessione estiva di calciomercato proverà a prendere Angel Correa, altro trequartista che da tempo fa gola ai rossoneri, ma a prescindere da questa eventuale operazione Suso resta un elemento di spicco, stimatissimo da staff tecnico e compagni. Ma il mercato è ancora lungo e potrebbe ancora accadere di tutto.

