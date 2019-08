Feronikeli-Milan, la probabile formazione di Marco Giampaolo: con Suso ancora trequartista, in attacco c’è il debutto di Rafael Leão sin dal primo minuto

Feronikeli-Milan, nuovo test stasera per il Diavolo di Marco Giampaolo. Fischio d’inizio alle 20.45, con diretta su Milan Tv e in streaming sulla pagina Facebook del club rossonero.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, sarà la gara di Rafael Leão. Perché il neo acquisto rossonero, dopo la panchina di Cardiff, sarà in campo sin dal primo minuto accanto a Krzysztof Piatek e con Suso alle sue spalle.

Feronikeli-Milan, la formazione

In mediana agirà ancora Lucas Biglia in cabina di regia, con Rude Krunic nel centrodestra e Hakan Calhanoglu nell’interno mancino. In difesa, con Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli al centro davanti a Gianluigi Donnarumma, si muoveranno Davide Calabria e Ricardo Rodriguez sugli esterni.

Si giocherà a Pristina, nello stadio intitolato a Fadil Vokrri, un piccolo gioiellino da 13 mila posti già in fibrillazione per la squadra rossonera. E per rendere la spedizione più brillante e interessante, il Milan porta con sé due glorie del passato: Franco Baresi e Daniele Massaro, i quali, in compagnia di una delle Champions vinte, parleranno alla stampa locale prima del match.

Il trofeo sarà esposto in piazza Zahir Pajaziti, la più grande della città, e la squadra sfilerà in centro, perché tanta gente vuole vedere i giocatori del Milan.