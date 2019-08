Il Milan è pronto a lanciare Rafael Leao dal 1′ minuto oggi nel confronto amichevole in Kosovo contro il Feronikeli, campione in carica del suo campionato.

Arrivano conferme sempre più certe: stasera sul campo del Feronikeli in amichevole dovrebbe arrivare l’esordio assoluto in maglia rossonera per Rafael Leao.

Uno degli acquisti estivi del Milan di Marco Giampaolo, tra i più attesi per i vari apprezzamenti già ottenuti in giro per l’Europa, sarà in campo stasera alle ore 20:45 contro i campioni in carica del Kosovo, in un test match che dovrebbe fare da valutazione sullo stato fisico, atletico e tattico della squadra rossonera.

Come riportato anche da Sportmediaset quest’oggi, appare ormai scontato come Leao partirà titolare nell’amichevole odierna, come spalla del titolarissimo Krzysztof Piatek. C’è molta curiosità su come il portoghese ex Lille interpreterà i suoi primi vagiti rossoneri sul campo, visto che il club ha investito circa 30 milioni di euro su questo classe ’99, sacrificando persino un idolo della tifoseria come Patrick Cutrone pur di virare su Leao.

Dunque, allo Stadio Fadil Vokrri di Pristina, avverrà il debutto rossonero di Rafael Leao, calciatore che nelle idee di base di Giampaolo dovrebbe svolgere il ruolo di seconda punta ma all’occorrenza potrebbe anche essere schierato come centravanti puro. Ovviamente non bisognerà essere affrettati sui giudizi, visto che riguarderanno un calciatore ventenne dal grande talento ma alla sua prima esperienza in un top club italiano.

Feronikeli-Milan, rossoneri arrivati in Kosovo: grande accoglienza – FOTO