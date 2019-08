Il Milan è giunto in Kosovo poco fa, dove stasera giocherà una importante ed inedita amichevole contro la formazione locale del Feronikeli.

Questa mattina il Milan si è messo in viaggio dall’aeroporto della Malpensa in direzione Kosovo. Il piccolo paese del sud est europeo ospiterà infatti oggi l’amichevole dei rossoneri contro i padroni di casa del Feronikeli.

Pochi minuti fa la squadra rossonera è sbarcata a Prstina, capitale del Kosovo, come testimoniato anche dai profili social ufficiali del Milan. Accoglienza straordinaria da parte degli appassionati di calcio locali all’arrivo dei calciatori e dello staff tecnico rossoneri, accompagnati anche da alcune vecchie glorie come Franco Baresi e Daniele Massaro.

Ci si aspetta il pienone stasera per il match tra Feronikeli e Milan allo Stadio Fadil Vokrri, dove alle ore 20:45 le due squadre si affronteranno per una amichevole importante soprattutto per testare lo stato fisico e atletico degli uomini di mister Marco Giampaolo.

