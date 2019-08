Il Milan è pronto a lanciare per la prima volta da titolare Rade Krunic, mezzala bosniaca che è considerato un pupillo del nuovo allenatore Marco Giampaolo.

Il Milan è in volo per il Kosovo, dove questa sera affronterà un’inedita amichevole in casa del Feronikeli, test-match importante per valutare la condizione di squadra e singoli.

Potrebbe essere l’occasione giusta per vedere dal 1′ minuto in campo uno dei nuovi acquisti del Milan, ovvero Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco classe ’93 è stato il primo colpo estivo della società rossonera, acquistato quasi a sorpresa dall’Empoli per 8 milioni di euro quando tutti lo davano vicino al Torino o al Genoa.

Si è sempre parlato poco di Krunic, indicato da molti come un vero e proprio gregario, un’alternativa per il centrocampo utile in diversi ruoli e senza pretese di minutaggio. In realtà l’ex empolese è un pupillo di Marco Giampaolo, che lo ha lanciato proprio ai tempi dell’Empoli come titolare e lo ritroverà con sé in questa nuova avventura milanista.

Oggi contro il Feronikeli Krunic si candida per un posto da titolare, magari come mezzala destra al posto del jolly Borini. Il bosniaco vuole dimostrare al Milan e al suo allenatore di non essere soltanto una riserva di lusso, ma anche un potenziale titolare del centrocampo, un calciatore abile in diversi ruoli della linea mediana. Non a caso nell’ultima amichevole contro il Manchester United, Krunic è stato schierato nella ripresa da intermedio sinistro, mentre ad Empoli ha giocato spesso pure da trequartista.

Tecnica e duttilità: due armi che Krunic cercherà di sfruttare fin dall’amichevole odierna per guadagnarsi posto e fiducia all’interno del Milan.

