Lucas Paquetà ha rilasciato un’intervista a Milan TV al termine di Feronikeli-Milan. Dopo di lui, anche Fabio Borini, autore del secondo gol, ha detto il suo pensiero.

Buona la prima anche per Lucas Paquetà, impiegato oggi per la prima volta dopo il rientro dalle vacanze. Marco Giampaolo ha messo subito le cose in chiaro: preferito Bonaventura trequartista, perché per lui il brasiliano è una mezzala.

L’allenatore lo ha confermato anche nell’intervista post-partita. Un ruolo che Lucas ha ricoperto più volte in passato: nel Flamengo, nel Milan di Gattuso e anche in Nazionale. Non ci saranno problemi di adattamento. “Sono a disposizione dell’allenatore, gioco dove c’è bisogno“, ha detto il numero 39 rossonero.

Paquetà questa sera ha regalato qualche bella giocata. In un contesto tattico molto diverso rispetto a quello dello scorso anno può dare il meglio di sé: “I giocatori tecnici aiutano a migliorare il gioco. Possiamo divertirci, ma con responsabilità“. A breve si ritroverà un suo vecchio compagno, Léo Duarte. Nel frattempo ha aiutato con la lingua Rafael Leao: “Faccio quello che posso. Per me è un grande giocatore”.

Le parole di Borini a Milan TV

Altra ottima prestazione per Fabio Borini, autore del 2-0 del Milan. Assist di Leao e tiro al volo di destro in scivolata. Un gran gol quello del numero 11 rossonero, che è poi diventato capitano dopo l’uscita contemporanea di Alessio Romagnoli e Lucas Biglia.

A Milan TV ha parlato del match così: “Vogliamo migliorare gara dopo gara. Non era facile giocare qui. Bella l’accoglienza dei tifosi del Kosovo, ci ha fatto piacere“. Sull’impatto dei nuovi: “Tutti dobbiamo unirci e assimilare i concetti del mister, dobbiamo remare dalla stessa parte. Bisogna ragionare di collettivo, non individualmente“.

Questo Milan gioca bene e prova a divertirsi in campo: “Sì, è un messaggio del mister, uno dei tanti. Ci sono tanti giocatori tecnici, poi ci siamo io o Lucas che invece diamo maggior quantità. Siamo un buon misto insomma”.

