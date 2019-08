Milan, pronto il rilancio per Angel Correa. In vista dell’esordio in campionato tra due settimane, il Diavolo prova l’accelerata per chiudere l’affare con l’Atlético Madrid

Milan, domani riparte l’assalto ad Angel Correa. Lo assicura il Corriere della Sera oggi in edicola, anche perché c’è un motivo preciso e piuttosto evidente: il count-down per il campionato italiano.

Mancano infatti appena due settimane al debutto in campionato previsto domenica 25 a Udine, ed Elliott Management Corporation è chiamato a un’accelerata quanto prima per risolvere la questione nel tempo necessario.

Milan-Correa, resta il solito ostacolo

A bloccare il tutto restano sempre quei 10 milioni di euro in sospeso, tra la domanda spagnola fissata a 55 e la proposta rossonera che non supera i 45 bonus compresi. L’affare – assicura il quotidiano -, nonostante le difficoltà, si può fare, ma prima la società di Via Aldo Rossi ha esigenza di vendere.

Ieri, intanto, dopo l’amichevole tra Atético Madrid e Juventus, si è registrata l’apertura di Diego Simeone a un possibile addio dell’argentino: “Correa? Sono soddisfatto di lui, si sta allenando bene fin dall’inizio della preparazione estiva. Ma siamo aperti a tutto ciò che potrebbe accadere. E nel mercato le cose accadono sempre alla fine”.

Sarà Suso a far spazio?

Ma sullo sfondo resta il solito problema: chi vendere? Con l’ipotesi Premier League sfumata per Frank Kessie, nell’immediato non sembrano esserci troppe alternative concrete. Diego Laxalt è in uscita e sulle sue tracce è tornato il Torino, ma da solo non basta.

E chissà che la chiave non sia proprio quel Suso che ha fatto innamorare Marco Giampaolo. Malgrado le parole del mister, l’attaccante spagnolo resta sul mercato e spunta una variabile che potrebbe cambiare tutto, ossia l’interesse della Fiorentina.

Risollevata una Viola in ginocchio, Rocco Commisso ora è intenzionato al colpo finale per riportare entusiasmo in città, e avrebbe individuato tale profilo proprio nel talento di Cadice. Come rivela La Gazzetta dello Sport, la società toscana ha i mezzi per accontentare la richiesta milanista e anche l’agente di Suso spinge per la Fiorentina.