Suso-Fiorentina, l’agente è alleato viola. Alessandro Lucci vanta forti legami col club toscano e c’è proprio la sua mano dietro la rapida ricostruzione

Suso-Fiorentina, c’è anche un alleato per questa nuova, sorprendente, pista di mercato: proprio l’agente dello stesso spagnolo. Perché Alessandro Lucci – svela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola – vanta un legame particolare con la società toscana acquisita da Rocco Commisso.

C’è la mano dello stesso procuratore dietro alla rapida ricostruzione della squadra gigliata. Lucci, infatti, oltre che a essere un buon amico del Ds Daniele Pradè, è anche il consulente-manager di Vincenzo Montella. E c’è proprio il suo zampino dietro il ritorno di Milan Badelj a Firenze dopo l’ultima stagione alla Lazio.

Suso-Fiorentina, l’agente spinge

Ora – rivela il quotidiano – l’agente ha gettato le basi per l’operazione Suso e spinge affinché l’ex rossonero Andrea Bertolacci firmi con la Fiorentina, il quale è ancora in attesa di una sistemazione dopo aver lasciato il Diavolo a parametro zero. Ad accoglierlo ci sarebbe Vincenzo Montella, il quale lo ha già allenato in rossonero nella stagione 2016-17.

Montella che intanto fortemente anche in Suso. A suo tempo, infatti, fu proprio l’allenatore napoletano a convincere Adriano Galliani a non cederlo a titolo definitivo. L’aeroplanino, quindi, sarebbe un’altra figura di garanzia per il calciatore che, al di là delle parole di Marco Giampaolo, attualmente è ancora sul mercato.

Commisso può accontentare il Milan

Lucci, dall’altra parte, crede fortemente nel nuovo progetto targato Commisso e sta convincendo molti dei suoi assistiti per abbracciare la nuova causa viola. Così mentre Roma e Lione non affondano il colpo, la Fiorentina potrebbe far saltare il banco con un colpo di scena che rappresenterebbe anche il gran colpo della nuova proprietà.

Le condizioni per trovare un accordo – puntualizza la rosea – ci sono tutte, anche perché Paolo Maldini e Zvonimir Boban aprono a uno sconto della clausola rescissoria di 40 milioni e la Fiorentina ha liquidità sufficiente per andare incontro alle richieste di Elliott Management Corporation. Che arrivi proprio dall’Arno l’assist necessario per Angel Correa?

