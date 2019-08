La Fiorentina pensa a Jesus Suso per rinforzare l’attacco di Montella. Rocco Commisso sta preparando l’assalto: servono 30 milioni per convincere il Milan.

Jesus Suso è il faro del Milan. Contro il Feronikeli, in Kosovo, ancora sprazzi di grande calcio da parte dello spagnolo. Che si conferma sui livelli visti già negli States e a Cardiff. Ieri il secondo gol consecutivo, su punizione, dopo quello al Manchester United.

Marco Giampaolo lo considera al centro del progetto tecnico. Ha chiesto alla società di non cederlo, ma questa possibilità non è ancora svanita. Infatti non possiamo considerare l’ex Liverpool incedibile ad oggi. Se dovesse arrivare l’offerta giusta, potrebbe ancora partire. Con lui il Milan realizzerebbe un’importante plusvalenza visto che arrivò dai Reds a parametro zero.

Fiorentina, 30 milioni per Suso

C’è stata un’offerta concreta del Lione, rifiutata dai rossoneri perché considerata troppo bassa. Ci ha provato la Roma, che però si è limitata ad offrire solo contropartite tecniche non gradite al Milan (Defrel e Nzonzi). Stando alla Gazzetta dello Sport, adesso sulle sue tracce ci sarebbe addirittura la Fiorentina.

Rocco Commisso, nuovo proprietario dei viola, vuole regalare un grande colpo a Vincenzo Montella. Fu proprio l’allenatore campano a dare fiducia a Suso durante la sua esperienza sulla panchina rossonera. Servono 30 milioni per convincere il Milan: i viola sono disposti ad avvicinarsi a quella cifra e a garantire al giocatore lo stesso stipendio che percepisce oggi a Milano.

Via Suso per arrivare a Correa

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno bisogno di una cessione per provare ad arrivare al rinforzo in attacco (Angel Correa nome principale). Ecco perché, nonostante le pressioni di Giampaolo, Suso non si può ancora considerare fuori dal mercato. L’altro candidato forte è Franck Kessie, difficile invece l’addio di Gianluigi Donnarumma a questo punto del mercato.

Il Milan farebbe bene a puntare su Suso, che ha dimostrato di sentirsi a suo agio nel ruolo di trequartista e completamente coinvolto in questo progetto. Ieri ha segnato un altro gol dopo quello a Cardiff. Sembra un altro giocatore rispetto a quello fumoso e inconcludente visto a sprazzi durante le scorse stagioni.

