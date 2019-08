Milan, nuova idea di mercato: spunta Morgan Sanson. Sfumate le chance Everton e Crystal Palace, il Diavolo avrebbe puntato il classe 94 del Marsiglia

Milan, spunta anche Morgan Sanson per il centrocampo. Come infatti riferisce Le10sport.com, è il 24enne francese del Marsiglia il nuovo nome nella lista di Elliott Management Corporation, intenzionato a rafforzare ulteriormente la mediana.

E come riferisce il portale, potrebbe esserci anche un potenziale derby italiano per il calciatore in questione. Perché anche il Napoli, oltre al Diavolo, si sarebbe interessato al classe 94 ex Montpellier.

Milan, nuova idea in Francia?

Il problema però è il prezzo, piuttosto alto date le esigente del club francese: ossia 35 milioni di euro. Per meno la società non è disposta nemmeno a sedersi a un tavolo per parlarne. Il che – sottolinea lo stesso giornale – rende molto difficile una fumata bianca finale, il che non toglie però che entrambe le squadre siano interessate al giocatore.

Nel frattempo, dato il mercato inglese chiuso, sono invece sfumate definitivamente le piste riguardanti Everton e Crystal Palace. I due club della Premier League – spiega Le10sport – hanno anche palesato più volte l’interesse per il calciatore, ma contrariamente a quanto si è detto, né dall’una e né dall’altra è arrivata un’offerta concreta all’OM.

Chi è Sanson

Sanson è un centrocampista centrale, nato come trequartista e poi calatosi a registra per gran parte della sua carriera. E’ dotato di una grande visione di gioco e di grande tecnica, il che lo rende un faro di assoluto riferimento per qualsiasi centrocampo.

Nel 4-3-1-2 potrebbe quindi muoversi sia nel cuore del centrocampo, alternandosi magari con Ismael Bennacer nel caso di uscita di Lucas Biglia, o fungere da supporto a Krzysztof Piatek e Rafael Leão.

Tutto però dipenderà soprattutto dagli sviluppi di mercato. Ossia tra Suso richiesto da Marco Giampaolo mentre la dirigenza prova comunque a cederlo, e all’affondo per Angel Correa che, al momento, non è ancora arrivato.

Gazzetta – Effetto Neymar, ritorno del PSG per Donnarumma