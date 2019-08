Sabato 31 agosto esordio casalingo in Serie A 2019/2020 per il Milan, che a San Siro affronterà il Brescia: tutte le info utili sull’acquisto dei biglietti.

La Serie A 2019/2020 è ormai alle porte. L’inizio è fissato per sabato 24 agosto, con il Milan che farà il suo esordio il giorno dopo, domenica alle 18:00 in casa dell’Udinese.

Sempre alle ore 18:00, ma di sabato 31 agosto, il Milan giocherà la sua prima partita stagionale a San Siro: l’esordio in campionato tra le mura amiche sarà contro il neo-promosso Brescia.

Milan-Brescia: info e prezzi biglietti

La vendita libera dei tagliandi è cominciata diversi giorni fa, precisamenteo lo scorso 31 luglio. In attesa della delibera delle Autorità competenti, per i residenti nella Provincia di Brescia è previsto l’obbligo di Tessera del Tifoso.

PUNTI VENDITA:

– con il servizio di eticketing, riservato ai tifosi registrati all’area MyMilan

– presso la biglietteria di Casa Milan

– nei punti vendita

– alle casse dello stadio, aperte solo il giorno della partita

Sconti giovani e famiglia

TARIFFA UNDER-16: nei settori dove previsto a listino, tariffa valida fino a 15 anni (16 anni non compiuti, fa fede l’età anagrafica al momento dell’acquisto). L’acquisto di un biglietto Under 16 è consentito solo in abbinamento a un biglietto intero. Per ciascun biglietto intero è consentito l’acquisto di massimo 2 biglietti Under 16. Biglietti ridotti cedibili solo ad altri tifosi con pari requisiti d’età.

PRIMO VERDE FAMILY: nei settori del Primo Anello Verde dedicati alle iniziative Family, biglietto intero acquistabile solo se abbinato ad almeno un biglietto Under 16.

BIGLIETTI UNDER-5 A 1€: per bambini fino a 4 anni (5 anni non compiuti, fa fede l’età il giorno della partita) è possibile acquistare, il giorno della gara, uno speciale biglietto a 1€ presso i tornelli di ogni ingresso dello stadio.

Nella foto di seguito, i pochi settori ancora disponibili per Milan-Brescia a San Siro:

Settore ospiti

La vendita dei biglietti di Settore Ospiti (Terzo Anello Verde) è aperta a partire dalle ore 10 del 2 agosto e fino alle 19 di venerdì 30 agosto, su tutti i canali di vendita.

In attesa della delibera delle Autorità competenti – ricordiamo – che per i residenti nella Provincia di Brescia è previsto l’obbligo della Tessera del Tifoso.