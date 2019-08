Milan Primavera: ufficializzati i gironi della prossima stagione che i giovani rossoneri dovranno giocare in Primavera 2, dopo la retrocessione maturata pochi mesi fa. Ecco i dettagli.

Ufficializzati i gironi della prossima stagione di Primavera 2, dove i rossoneri di Mister Federico Giunti, dopo la deludente retrocessione maturata pochi mesi fa, giocheranno.

I giovani milanisti, reduci dal primo successo in amichevole a Storo contro l’Hellas Verona, sono stati inseriti nel Girone A, che – riporta acmilan.com – avrà la seguente composizione a 12 squadre.

Girone A: Brescia, Cittadella, Cremonese, Hellas Verona, Milan, Parma, Pordenone, SPAL, Spezia, Udinese, Venezia, Virtus Entella.

Milan Primavera: le date della stagione

Non è ancora stato sorteggiato, invece, il calendario ufficiale. Ma intanto ecco le tappe principali della stagione, tra data d’esordio, soste per nazionali e festività, e per i play-off promozione.

La prima giornata della stagione è in calendario il 14 settembre 2019. Il campionato di Primavera 2 osserverà la prima sosta dopo la quarta giornata, il 12 ottobre, fine settimana dedicato alle nazionali.

Seconda sosta dopo l’ottava giornata, il 16 novembre. Il girone d’andata si chiude il 7 dicembre 2019 e subito a ruota, il 14 dicembre, inizierà il girone di ritorno prima di lasciare spazio alla sosta natalizia.

Si torna in campo il 18 gennaio, con una sola altra sosta prima della fine della stagione regolare, il 21 marzo, tra la 10° e l’11° (e ultima) giornata, che si giocherà il 4 aprile.

Spazio infine ai playoff promozione: turno preliminare l’11/4, quarti di finale il 18/4 e il 25/4, semifinali il 2/5 e il 9/5 e finale il 16/5 (andata) e il 23/5 (ritorno).