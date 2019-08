Vittoria del Monza di Berlusconi e Galliani in Coppa Italia contro il Benevento allenato da un idolo rossonero come Filippo Inzaghi.

Risultato a sorpresa nel secondo turno della fase eliminatoria di Coppa Italia: il Monza, squadra militante in Serie C, ha eliminato il Benevento, compagine candidata alla promozione in massima serie.

Il match è terminato con un roboante e divertente 4-3 in favore della squadra brianzola. Decisiva la doppietta del bomber di categoria Mattia Finotto, in particolare per la rete che all’88’ minuto ha evitato i tempi supplementari e regalato al Monza una sorprendente vittoria.

Una sfida che ha avuto al proprio interno molti richiami al Milan e al mondo rossonero: Christian Brocchi, ex centrocampista e allenatore milanista, ha guidato il Monza battendo il suo vecchio amico e compagno di squadra Filippo Inzaghi, neo allenatore del Benevento. Un duello tra vecchie glorie milaniste dunque, ma non solo: c’è da ricordare che la società brianzola è guidata da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, i due maggiori esponenti a livello societario del grande Milan che per anni ha dominato in Italia ed in Europa.

Questo successo in Coppa Italia permette al Monza di assicurarsi la sfida al terzo turno contro la Fiorentina, squadra allenata da un altro ex milanista come Vincenzo Montella, proprio il tecnico che successe a Brocchi nel 2016 sulla panchina rossonera.

Coppa Italia, avanzano Salernitana e Feralpisalò: Milan all’orizzonte