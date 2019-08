Nel tabellone di Coppa Italia vanno avanti Salernitana e Feralpisalò, squadre che potrebbero incrociare il Milan agli ottavi di finale.

Il Milan entrerà in gioco nell’edizione 2019-2020 della Coppa Italia soltanto dagli ottavi di finale in poi, ma i rossoneri sono già attenti ai risultati dei turni precedenti.

C’è infatti da capire chi sarà la prima avversaria diretta dei rossoneri e, dando uno sguardo al tabellone generale della competizione, si segnalano le vittorie di due compagini che se dovessero continuare ancora il proprio cammino potrebbero proprio sfidare la banda di Marco Giampaolo negli ottavi.

Nel secondo turno eliminatorio fanno dunque notizia le vittorie di Salernitana e Feralpisalò, due squadre sorteggiate proprio in direzione Milan. La formazione campana, guidata dall’ex c.t. azzurro Giampiero Ventura, ha sconfitto in casa il Catanzaro con un netto e meritato 3-1. Sorprendente invece la vittoria di misura per 2-1 dei lombardi (squadra di Serie C) contro il Pordenone.

Salernitana e Feralpisalò avanzano dunque e sfideranno domenica prossima rispettivamente Lecce e Spal per il terzo turno di Coppa Italia: le vincenti di queste due gare si affronteranno nei sedicesimi di finale per decidere quale compagine sarà la prima sfidante del Milan nella coppa nazionale. C’è da ricordare che i rossoneri non sollevano la cosiddetta Tim Cup dall’ormai lontano 2003.

Ex Milan: il Monaco cerca un ds, Mirabelli candidato