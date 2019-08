Momento complicato per Adil Rami, difensore che in passato abbiamo visto in Italia con la maglia del Milan. Stando alle ultime notizie provenienti dalla Francia, il Marsiglia ha deciso di licenziarlo.

Il giocatore è stato più volte accusato di non condurre una vita esemplare fuori dal campo. E recentemente è stato protagonista di episodi che non ha fatto piacere al suo club appartenenza. Il quotidiano L’Equipe rivela che il Marsiglia ha inviato a Rami una notifica di licenziamento a causa dei suoi comportamenti poco professionali.

Gli esempi? Il difensore ha preso parte al game show televisivo ‘Fort Boyard’ quando aveva comunicato di essere infortunato e dunque di non potersi allenare. Inoltre, ha partecipato a una sfilata di moda a Monaco mentre la squadra era in campo al Velodrome. Il Marsiglia non ritiene accettabile la sua condotta e dunque ha deciso di optare per la risoluzione unilaterale del contratto.

Gli avvocati di Rami hanno già annunciato la battaglia legale, visto che le parti erano legate da un accordo fino a giugno 2021. Da vedere come finirà questa storia. Intanto il calciatore dovrà decidere cosa fare della propria carriera. Delle proposte da alcune squadre non gli mancheranno. Nei prossimi giorni ci saranno certamente delle novità.