Una notizia che farà felici i tifosi milanisti che usano spesso smartphone e dispositivi elettronici: è in arrivo la app ufficiale dell’Associazione Calcio Milan.

Come preannunciato dal club rossonero su Twitter, sta per essere lanciata l’applicazione originale del Milan che permetterà a tutti i tifosi rossoneri di rimanere connessi con il mondo milanista 24 ore su 24, tramite questo programma che terrà aggiornati sulle news, gli eventi e le iniziative del club di via Aldo Rossi.

La app sarà disponibile per tutti i cellulari con sistema Android o IOS e presto verrà annunciato quando il Milan la metterà ufficialmente a disposizione, pronta da scaricare sullo smartphone per restare in contatto con la passione rossonera.

Come riportato da uno studio di IQUII Sport sono dodici i club di Serie A che hanno già sviluppato e lanciato una app ufficiale; il Milan si andrà ad unire ad altre importanti big come Juventus, Inter, Napoli e Roma. Il primato internazionale di squadre con tanto di applicazione scaricabile sia per Android che per IOS appartiene alla Premier League: ben sedici club si sono già mossi in questa direzione da tempo.

