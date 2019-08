Anche oggi Giuseppe Riso ha fatto visita a Casa Milan. L’agente avrebbe proposto Petagna, ma Maldini e Massara hanno subito detto no.

Giuseppe Riso è ormai ospite fisso degli uffici di Casa Milan. L’agente, che insieme al suo collaboratore Serginho ha gestito anche l’affare Léo Duarte, anche oggi ha incontrato Paolo Maldini e Frederic Massara in via Aldo Rossi.

In molti hanno ipotizzato un ritorno di fiamma per Pietro Pellegri, chiesto al Monaco in cambio di André Silva. I monegaschi però sono disponibili soltanto al prestito, non di più, formula che chiaramente non convince la società rossonera. Oggi, stando alle indiscrezioni, non ci sono state novità sulla questione. Il club del Principato è fermo sulla propria condizione.

Stando a quanto scrive Tuttomercatoweb, l’agente Riso avrebbe proposto al Milan il ritorno di Andrea Petagna, reduce da un’ottima stagionale alla SPAL. Profilo che non interessa al club milanista. Che in questo momento è alla ricerca più di una seconda punta che di un vero e proprio centravanti. Un’ipotesi quindi, nulla di più. Tra l’altro gli emiliani chiedono molto per il cartellino del giocatore.

Petagna è la classica punta di peso che il Milan ha già, ed è Krzysztof Piatek. Si tratta di un giocatore completamente lontano dalle priorità del club. Che, invece, come già spiegato, cerca un profilo con caratteristiche molto diverse. L’insistenza per Angel Correa è un esempio lampante.

