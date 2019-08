Andrea Conti potrebbe lasciare ancora il Milan entro la fine dell’estate. Il terzino, che preferisce restare, è finito nelle mire di un club tedesco.

Quello che sta per iniziare dovrebbe sulla carta essere l’anno del rilancio per Andrea Conti, terzino giunto alla terza stagione con la maglia del Milan.

In realtà per il classe ’94 potrebbe essere il primo vero campionato in rossonero, visto che negli ultimi due anni ha dovuto affrontare un paio di delicate operazioni chirurgiche al ginocchio ed i rispettivi recuperi, lenti e dolorosi. Conti ora è fisicamente al meglio e proverà a convincere Marco Giampaolo di essere una risorsa per la fascia destra.

Di Marzio: “Conti-Werder Brema, contatti approfonditi”

Il Werder Brema fa sul serio per Conti

Negli scorsi giorni è fuoriuscita la notizia di un nuovo interesse per Conti; dopo aver detto di no all’ipotesi Parma, che avrebbe volentieri puntato sull’esterno ex Atalanta, è spuntato il pressing del Werder Brema.

La società tedesca si sarebbe informata sia sulla possibilità di ingaggiare Conti sia sullo stato fisico-atletico del difensore. Come sostiene il Corriere dello Sport la formazione allenata da Florian Kohfeldt avrebbe addirittura presentato un’offerta ufficiale al Milan per il prestito annuale di Conti.

Il Werder si trova in squadra il solo Theodor Gebre Selassie, ormai 33enne, come unico terzino destro di ruolo e avrebbe bisogno di rinforzarsi sul mercato prendendo un’alternativa nella medesima posizione. Conti è il nome scelto dalla dirigenza, ma prima bisognerà trovare un accordo con il Milan e soprattutto con il 25enne che ha sempre ammesso di volersi rilanciare in maglia rossonera.

Inoltre il Milan, dopo aver chiuso le porte all’ipotesi di una cessione di Conti al Parma a titolo temporaneo, non sembra affatto intenzionato a prestarlo in Germania, anche perché dovrebbe successivamente reperire un’alternativa entro la fine del mercato estivo.

