Lo spagnolo Jesus Suso esce dai radar del Lione: la società francese ha scelto di acquistare un altro fantasista mettendo da parte il numero 8 del Milan.

La permanenza di Jesus Suso al Milan sembra sempre più vicina e probabile. Nuovi indizi arrivano dalla Francia, dove uno dei club maggiormente interessati allo spagnolo pare essersi definitivamente ritirato dalla corsa.

L’Olympique Lione ha infatti annunciato le visite mediche in corso del suo ultimo acquisto: si tratta di Jeff Reine-Adélaïde, fantasista classe 1998 che arriva dall’Angers. Il giovane calciatore in queste ore sta svolgendo i test di rito e in serata dovrebbe diventare un nuovo calciatore del Lione per ben 25 milioni di euro.

Il Lione si ritira dalla corsa a Suso

Dunque le notizie che arrivano dalla Francia sono chiare: il Lione esce dalla corsa a Jesus Suso, anche perché il neo acquisto Reine-Adélaïde, pur essendo destro di piede e nascendo come centrocampista centrale, è stato ingaggiato proprio come alternativa sulla trequarti, in particolare come potenziale ala destra.

Sulle tracce di Suso, almeno secondo gli esperti di calciomercato, resterebbero altri club: in Italia piace molto alla Roma, che lo considera ideale per il gioco del neo tecnico Paulo Fonseca. Sempre in Francia non dispiace al Marsiglia, ma entrambi i club citati non sembrano considerare Suso una priorità di mercato in questo momento.

Senza proposte e con un ruolo in campo sempre più centrale nel nuovo Milan, si avvicina a grandi passi dunque la permanenza di Suso. Una notizia che fa piacere a mister Giampaolo, il quale ha fatto sapere pubblicamente di ritenerlo un calciatore di spessore e alto valore tecnico. Forse meno buone le notizie invece per le casse rossonere: il club sperava in un’offerta importante da poter generare una plusvalenza non di poco conto.

