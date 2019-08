Ritorno a casa per Mario Balotelli, che sembra vicinissimo a dire sì al Brescia, squadra della città dove è cresciuto e dove vive la sua famiglia adottiva.

È nato a Palermo, come dicono i suoi documenti ufficiali. Ma Mario Balotelli è da sempre considerato un bresciano doc, visto che è cresciuto nel capoluogo lombardo e la sua famiglia adottiva vive ancora lì.

E proprio da Brescia potrebbe ricominciare la carriera di Super Mario, che dopo la scadenza del suo ultimo contratto con il Marsiglia sembra intenzionato a firmare per le ‘Leonesse’ e tornare dunque a casa, in un luogo che per lui significa serenità e famiglia.

Secondo quanto riportato oggi da Sky Sport Balotelli sarebbe ad un passo dalla firma con il Brescia: la società di Massimo Cellino ha messo sul piatto un contratto triennale da circa 2 milioni netti a stagione più diversi bonus che dipenderanno dalle presenze ufficiali e dai gol che l’attaccante classe ’90 riuscirà a realizzare in Serie A.

Fino a qualche giorno fa Balotelli sembrava tentato dalla proposta ‘esotica’ del Flamengo, che gli aveva proposto un contratto ricco ed allettante per volare in Brasile. Ma nei desideri dell’ex Milan sembra prevalere il desiderio di giocarsi le sue carte in Italia, tornando nella sua città d’appartenenza e soprattutto sperando di convincere il c.t. Roberto Mancini ad inserirlo di nuovo nel giro della Nazionale azzurra.

