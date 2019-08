L’incontro interlocutorio di ieri a Casa Milan con il procuratore Giuseppe Riso sembra essersi concluso con un nulla di fatto sul fronte attaccanti.

Ieri pomeriggio è andato in scena l’ennesimo incontro a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e uno degli agenti con cui il club vanta maggiori rapporti, ovvero Giuseppe Riso.

Un colloquio atto non tanto ad accelerare le trattative per un calciatore in particolare, ma come riportato da Tuttosport quest’oggi utile a valutare alcuni profili per l’attacco del Milan della prossima stagione. Anche se Angel Correa resta l’obiettivo primario, non si escludono situazioni alternative.

Un incontro che, secondo quanto riportato dai media anche oggi, non ha portato a nulla di concreto. Il Milan avrebbe chiesto a Riso di valutare l’ipotesi Pietro Pellegri, attaccante sotto la sua procura che gioca attualmente al Monaco.

Il giovanissimo bomber classe 2001 poteva rappresentare la pedina giusta per sbloccare l’operazione con i monegaschi per André Silva. Impossibile però praticare questa strada: la società francese ha infatti annunciato l’acquisto di Ben Yedder come nuovo centravanti ed inoltre Riso ha fatto sapere che Pellegri ad oggi è considerato incedibile dal Monaco.

Lo stesso agente, durante l’incontro di ieri, avrebbe inoltre proposto il ritorno a Milanello di un altro calciatore che segue personalmente: Andrea Petagna, attaccante della Spal classe ’95 cresciuto nel settore giovanile del Milan. Un’ipotesi che però è stata scartata da Paolo Maldini e compagnia: un centravanti come Petagna ad oggi non serve al club rossonero, alla ricerca di una seconda punta all’occorrenza abile anche come trequartista.

Possibile che si sia parlato ieri anche di Gabriele Capanni, diciottenne esterno offensivo della Primavera milanista e anche lui affidatosi alla procura di Riso e della sua compagnia GR. Ipotesi prestito in Serie B per il talentuoso calciatore classe 2000.

