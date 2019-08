Riccardo Montolivo, Ignazio Abate e gli altri calciatori svincolati dal Milan a giugno non sono ancora riusciti a trovare un nuovo ingaggio.

La rosa del Milan al 30 giugno scorso è stata snellita dall’addio di diversi calciatori, il cui contratto è scaduto e non c’è stata alcuna occasione e volontà di trattarne il rinnovo.

La situazione paradossale è che a parte Cristian Zapata, già sotto contratto con il Genoa, nessuno dei suddetti ex elementi della squadra rossonera ha trovato ancora squadra, a quasi due mesi ormai dalla fine del loro rapporto con il Milan.

Come ricorda oggi Tuttosport, Riccardo Montolivo è l’emblema della difficoltà generale degli ex milanisti di reperire un ingaggio: il vecchio capitano, classe 1985, non ha ricevuto proposte allettanti e all’alba dei 35 anni di età, dopo due stagioni da separato in casa, starebbe seriamente valutando il ritiro dal calcio giocato.

Un altro membro storico del Milan come Ignazio Abate avrebbe invece già ricevuto proposte: Frosinone e Benevento hanno provato a tentarlo, ma senza esito. Si era parlato anche del Parma, pista che però si è rivelata infondata. In realtà il terzino spera in una chiamata dall’estero, magari dai Los Angeles Galaxy del suo amico Ibrahimovic. Ma per ora tutto tace.

Incredibile anche come calciatori ancora giovani non riescano a trovare squadra: è il caso di José Mauri (23 anni) e Andrea Bertolacci (28 anni). I due ex centrocampisti del Milan evidentemente sono rimasti nel dimenticatoio e per il momento restano senza contratto, nonostante il primo abbia avuto qualche abboccamento poco concreto dall’Argentina e il secondo sia stato proposto, senza esito, a Fiorentina e Lecce.

Non va meglio neanche a Timoué Bakayoko, altro ex Milan che ha lasciato i rossoneri alla scadenza del prestito annuale. Il Chelsea gli ha fatto sapere di non voler puntare su di lui, tanto da ritrovarsi praticamente fuori rosa. Difficile, anzi impossibile ipotizzare un ritorno a Milanello, più probabile una chiamata dal Monaco, altro club nel quale il gigante francese ha già militato.

