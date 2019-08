News Milan: oggi presso la sede rossonera l’agente Lucci e il collaboratore Serginho. Probabilmente si parla di Suso, ma non sono esclusi altri argomenti.

Alessandro Lucci e Serginho anche oggi a Casa Milan. Ormai non è una novità la presenza del noto agente e del suo collaboratore, nonché ex giocatore rossonero, presso la sede di via Aldo Rossi.

Difficile dire con certezza l’argomento dell’incontro tra i due e la dirigenza del Milan. Ma è molto probabile che si parli della situazione di Jesus Suso, calciatore assistito proprio da Lucci. Sul suo conto sono circolate diverse indiscrezioni di calciomercato, però finora non è arrivata alcuna offerta che soddisfacesse Paolo Maldini, Frederic Massara e Zvonimir Boban.

Roma, Lione e Fiorentina sono le società che si sono maggiormente interessate a Suso, ma senza mai mettere sul tavolo i soldi richiesti dal Milan (35-40 milioni di euro). E le amichevoli estive hanno convinto Marco Giampaolo a puntare sullo spagnolo, che ha brillato nel nuovo ruolo di trequartista. Ha già detto pubblicamente e in privato al management di voler tenere il giocatore.

A questo punto non bisogna escludere un rinnovo di contratto per Suso, che vedrà aumentare il proprio ingaggio. Inoltre Lucci potrebbe accettare di rivedere al rialzo la clausola rescissoria (oggi fissata a 38-40 milioni) oppure eliminarla completamente. Da non escludere neppure altri argomenti di calciomercato tra il Milan, l’agente e Serginho. Con loro il club ha già effettuato l’operazione che ha portato Leo Duarte dal Flamengo al Diavolo. Si attendono aggiornamenti da via Aldo Rossi.