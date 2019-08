Il Milan spinge ancora per Angel Correa ma, secondo Marca, manca l’accordo con l’Atletico Madrid sui bonus.

Tutto il calciomercato del Milan sembra ruotare intorno al nome di Angel Correa. L’argentino sarebbe la prima scelta di Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara per rinforzare l’attacco di Marco Giampaolo.

La trattativa per l’argentino però non è semplice, tutt’altro. I rossoneri hanno iniziato a parlarne con l’Atletico Madrid verso la fine di luglio: sembrava tutto fatto, con André Silva al Monaco a facilitare l’operazione. Poi però qualcosa è andato storto: è saltato il passaggio del portoghese nel Principato e, di conseguenza, si è inceppato il motore della macchina che avrebbe dovuto portare Correa a Milano.

Adesso la situazione è molto complicata. Stando alle ultime indiscrezioni, il Milan non ha intenzione di rilanciare l’offerta iniziale: 40 milioni più bonus, la richiesta è di almeno 50 milioni. Secondo Marca, l’accordo fra le parti mancherebbe proprio sulle variabili, ma in realtà la forbice fra domanda e offerta è molto ampia. Sarà l’Atletico Madrid a decidere se abbassare le pretese oppure tenersi il giocatore.

In questa situazione sono coinvolti direttamente anche Rodrigo e André Silva. Il primo è stato praticamente acquistato dai Colchoneros dal Valencia per 60 milioni, ma senza l’uscita di Correa l’affare non si fa. Nel frattempo l’attaccante portoghese del Milan è una delle opzioni che il Valencia stesso sta valutando per sostituire lo stesso Rodrigo. Insomma, un puzzle difficile da completare. C’è ancora tempo ma i rossoneri faranno prevalere sempre le proprie condizioni.

Calciomercato Milan, ammortamenti e risparmi: andamento e strategie rossonere