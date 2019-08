Beckham è in vacanza con la famiglia a Firenze. Il figlio Cruz è apparso nelle foto due volt con la maglia del Milan addosso.

David Beckham è in vacanza in Italia, a Firenze. L’inglese è il proprietario dell’Inter Miami, squadra che dal prossimo anno giocherà nella Major League Soccer. Prima di rigettarsi nel lavoro, l’ex calciatore si è concesso un periodo di pausa.

La sua società è alla ricerca di un allenatore: negli scorsi giorni si è fatto anche il nome di Gennaro Gattuso, mentre in Inghilterra hanno addirittura parlato di Carlo Ancelotti a partire dal prossimo anno. Per adesso le indiscrezioni non hanno trovato conferme. Intanto Becks, come già detto, è in vacanza in Italia, a dimostrazione del fatto che il legame con questa terra è molto forte.

Ma è legato soprattutto al Milan con cui ha giocato nel 2009 e nel 2010, con Ancelotti prima e Leonardo poi. Ha sempre parlato con grande orgoglio di quella doppia esperienza in rossonero, in una squadra straordinaria per qualità e personalità dei giocatori presenti. Altri tempi, altro Milan. Oggi le cose sono diverse ma l’amore di Beckham per i nostri colori invece è rimasto intatto.

E pare che lo abbia trasmesso anche ai suoi figli, in particolare Cruz, presente anche lui vacanza a Firenze. Nelle foto pubblicate sui social, il ragazzo è apparso per due volte con la maglia del Milan addosso, sia la prima che la seconda di quest’anno. Immagini che hanno fatto impazzire i tifosi rossoneri sul web.

Come crescere dei figli sani, una guida by David Beckham. pic.twitter.com/w4LZE1BSY8 — Serena (@RickyGol22) August 15, 2019

Calciomercato Milan, ammortamenti e risparmi: andamento e strategie rossonere