Terminata l’esperienza sulla panchina del Milan, ci si aspettava di vedere Gennaro Gattuso guidare un’altra squadra in breve tempo. Invece, l’allenatore calabrese è tuttora libero.

Negli ultimi giorni si parla di un forte interessamento del Nantes nei suoi confronti. Vahid Halilhodžić di è dimesso dopo l’amichevole persa contro il Genoa e dunque il club della Ligue 1 sta cercando un nuovo tecnico. Però Rino non appare convinto da questa destinazione e preferisce prendersi attendere un progetto che lo stimoli maggiormente. In Francia al suo posto potrebbe andarci Walter Zenga.

Intanto oggi La Gazzetta dello Sport rivela che David Beckham ha effettuato un sondaggio con Gattuso, suo compagno al Milan in passato, per portarlo nel suo Inter Miami CF. La franchigia della florida debutterà nella Major League Soccer (MLS) nel 2020 e l’ex Spice Boy vuole presentarsi con alcuni colpi importanti sia a livello di giocatori che di allenatore. Da vedere se Rino valuterà concretamente tale opzione, ci sembra abbastanza difficile. Probabilmente attenderà un’offerta interessante in Europa per rimettersi in gioco. Nelle settimane scorse si era parlato pure di Cina. Vedremo cosa succederà nel futuro dell’ormai ex mister rossonero.

