Da Sky Sport ultimi aggiornamenti sulle situazioni di calciomercato riguardanti Suso e Correa. Sono due nomi molto caldi in queste settimane estive.

Il calciomercato del Milan è tutt’altro che terminato. Tra entrate e uscite la dirigenza ha ancora delle operazioni da effettuare per completare l’organico di Marco Giampaolo.

Per quanto concerne il capitolo cessioni, in queste settimane si è parlato più volte di Jesus Suso come nome sacrificabile. Tuttavia, l’allenatore ha speso parole di grande elogio nei confronti dello spagnolo e ha detto chiaramente di volerlo tenere. Secondo quanto spiegato da Sky Sport, ora il Milan si è convinto a confermarlo. Solamente un’offerta da 40 milioni di euro o più potrebbe indurre qualche ragionamento su una possibile vendita. Sulle tracce del giocatore ci sono Roma e Lione.

Calciomercato in entrata. Rimane forte la volontà del Milan di mettere le mani su Angel Correa, ritenuto il rinforzo ideale per l’attacco di Giampaolo. Dopo l’incontro della scorsa settimana con l’agente, è stato raggiunto un accordo e il talento argentino ha voglia di vestire la maglia rossonera.

Correa ha già rifiutato l’ipotesi Monaco, nella sua testa c’è l’intenzione di approdare a Milanello. Tuttavia, l’intesa tra il Diavolo e l’Atletico Madrid è lontana. L’offerta resta sui 40 milioni più bonus, mentre la richiesta è sui 50-55. Accordarsi non sarà affatto semplice.

