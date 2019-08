Calciomercato Milan: secondo le ultime indiscrezioni, la trattativa con l’Atletico Madrid per Correa potrebbe sbloccarsi grazie ad una clausola suggerita dall’agente.

Continua ad essere bloccata la trattativa tra Milan e Atletico Madrid per quello che sembra essere ormai l’unico vero obiettivo per l’attacco rossonero. Parliamo ovviamente di Angel Correa.

E’ forte il pressing del Milan, soprattutto se i Colchoneros dovesse chiudere per l’acquisto di Rodrigo e di fatto liberare l’argentino classe ’95 perché ritenuto una prima scelta di Diego Simeone. Ma c’è ancora una larga differenza tra domanda e offerta.

Sky – Milan-Correa, messaggio all’Atletico: l’offerta non verrà migliorata

Calciomercato Milan, una percentuale di rivendita decisiva nell’affare Correa?

Le ultime indiscrezioni lanciateb dal giornalista esperto di mercato Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport aprono ad un nuovo scenario, o meglio ad un dettaglio che potrebbe finalmente avvicinare le parti in causa.

C’è la conferma sull’offerta del Milan già presentata all’Atletico un paio di settimane fa: 38 milioni di euro più bonus per il cartellino di Correa, mentre i ‘colchoneros’ continuano a valutarlo addirittura superiore ai 50 milioni complessivi. Distanza però colmabile, secondo Schira, con un nuovo escamotage.

Pare che l’agente Augustin Jimenez, nei recenti colloqui avuti a Casa Milan con Paolo Maldini e Ricky Massara, abbia consigliato al Milan di inserire una clausola che garantisca il 30% della eventuale futura rivendita di Correa alle casse dell’Atletico Madrid. Una postilla che garantirebbe agli spagnoli un ricavo extra in prospettiva nel caso in cui il Milan cedesse il calciatore nei prossimi anni. Percentuale certamente molto alta e difficile da accettare per il Diavolo.

Tre settimane dopo l’offerta del #Milan per Angel #Correa (quinquennale da 3M annui) non è cambiata: 38M +bonus. Per avvicinarsi alle pretese dell’#AtleticoMadrid l’agente Agustin ha suggerito ai rossoneri di lasciare il 30% sull’eventuale rivendita ai Colchoneros. #calciomercato https://t.co/K11SyX6OKr — Nicolò Schira (@NicoSchira) 16 agosto 2019

La proposta che potrebbe trovare il benestare dell’Atletico Madrid ma che non sembra convincere il Milan: corrispondere il 30% di una cessione onerosa non è operazione di poco conto, dunque i rossoneri ci penseranno bene prima di proporre tale opzione agli interlocutori spagnoli.

Cesena-Milan, le probabili formazioni dell’ultimo test estivo